França inicia defesa do título com goleada à Austrália

Franceses estiveram a perder, mas deram a volta ao jogo com uma exibição convincente. Giroud marcou dois golos, Rabiot e Mbappé também faturaram.

Um golo do avançado Craig Goodwin, logo aos nove minutos, adiantou a seleção australiana e causou um certo ar de surpresa no estádio "Education City", até pelo que tinha acontecido de manhã à Argentina no jogo com a Arábia Saudita. No mesmo lance, a França ainda perdeu o lateral Lucas Hernández por lesão e passou por um susto logo a seguir, num tiro de Duke que passou muito perto da baliza de Lloris, mas depois recompôs-se e rapidamente virou o marcador.

Aos 26 minutos, o médio Rabiot fez o 1-1 e pouco depois assistiu Giroud para o 2-1. A Austrália ainda reagiu com um cabeceamento ao poste, mas na segunda parte nada pôde fazer para evitar a cavalgada dos campeões mundiais rumo à goleada. Aos 68 minutos, depois de um par de oportunidades falhadas de forma quase escandalosa, a estrela Mbappé picou o ponto de cabeça. A seguir, o avançado do PSG fez um cruzamento primoroso para Giroud bisar.

Com este resultado, a França isola-se na frente do Grupo D, com três pontos, à frente da Dinamarca e da Tunísia, que empataram 0-0 noutro jogo desta terça-feira e têm um ponto cada, enquanto a Austrália ocupa a última posição, sem qualquer ponto. No sábado, dia 26, os tunisinos defrontam os australianos (10 horas) e os franceses jogam com os dinamarqueses (16 horas).