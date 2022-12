França junta-se à Argentina na final do Mundial 2022

A França venceu esta quarta-feira Marrocos por 2-0, com golos de Theo Hernández e Kolo Muani e marca presença na final do Mundial 2022, contra a Argentina.

Mais um Mundial e mais uma final para a França. Depois de ter conquistado a última edição do Campeonato do Mundo em 2018, os gauleses voltam a garantir a presença na final do torneio, desta vez diante da Argentina. O derradeiro encontro que sagrará o próximo campeão mundial disputa-se no próximo domingo, às 15 horas.

Não podia ter sido melhor o arranque da primeira parte para a França. Logo aos cinco minutos, após um desvio a um remate de Mbappé, a bola sobrou para Theo Hernández que com um remate acrobático abriu o marcador no encontro. Os gauleses estavam melhor, apesar da luta constante de Marrocos, e até remataram ao poste por intermédio de Giroud. Já perto do final, El Yamiq ia marcando um dos golos do torneio, com um pontapé de bicicleta a obrigar Lloris a uma defesa difícil.

PUB

Já no segundo tempo Marrocos subiu de nível e mostrou-se muito bem no encontro. A iniciativa do jogo foi praticamente toda da seleção africana e com várias combinações, sobretudo pela ala direita, conseguiu chegar com perigo à baliza francesa e evitar perigosos contra-ataques. Tudo indicava que, mais tarde ou mais cedo, o empate podia surgir, mas a França acabou por marcar o segundo golo. Mbappé começou a fintar dentro de área e, após um remate que saiu desviado, a bola foi ter com o recém entrado Kolo Muani, que finalizou para dentro da baliza marroquina.

A França chega assim a nova final de um Mundial, onde irá encontrar a Argentina que na terça-feira derrotou a Croácia por 3-0.