França marca encontro com os EUA na final de basquetebol

A seleção francesa derrotou a Eslovénia, pela margem mínima (90-89), o que significa um encontro com os Estados Unidos da América (EUA) na final, reeditando os jogos decisivos das Olímpiadas de 1948 e 2000.

De Colo foi a estrela da partida que valeu a passagem à França, com um registo de 25 pontos, sete ressaltos e cinco assistências. A estrela eslovena, Luka Doncic, ainda conseguiu um triplo duplo (16 pontos, dez ressaltos e 18 assistências), mas o "abafo" de Nicolas Batum a Klemen Prepelic, no último segundo, impediu a Eslovénia de seguir em frente.

Já no embate entre Estados Unidos da América e Austrália os americanos foram mais fortes (97-78), contando com uma boa prestação de Kevin Durant (23 pontos, nove ressaltos e duas assistências).

Os EUA vão em busca do quarto título consecutivo, sétimo nas últimas oito edições e 16.º nos 20 torneios de basquetebol, sendo que só perderam três vezes, nas finais de 1972 e 1988, com a União Soviética, e nas "meias" de 2004, com a Argentina, tendo falhado, por boicote, Moscovo1980.

Por seu lado, a França, que se estreou em Tóquio2020 com um triunfo por 83-76 face aos norte-americanos, tenta o primeiro ouro, depois de ter perdido as finais de 1948 (21-65) e de 2000 (75-85), ficando-se com a prata.

No embate de atribuição do bronze, um novo país sairá medalhado pela primeira vez no basquetebol, já que a Eslovénia é estreante e a Austrália tem como melhor registo os quartos lugares de 1988, 1996, 2000 e 2016.

A final realiza-se no sábado, a partir das 11.30 horas locais (3.30 horas em Lisboa), enquanto o embate de apuramento do terceiro lugar fecha o programa masculino, no mesmo dia, às 20 horas (12 horas).