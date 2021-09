França travada pela Bósnia em casa

JN/Agências Hoje às 00:06 Facebook

A seleção francesa, atual campeã do mundo, tropeçou em casa, ao empatar 1-1 frente à Bósnia-Herzegovina, na qualificação para o Mundial2022.

No grupo D, os campeões mundiais protagonizaram uma surpresa, ao cederem um empate 1-1 frente à Bósnia-Herzegovina, que se adiantou no marcador aos 36 minutos, pelo avançado Edin Dzeko, contratado pelo Inter de Milão à Roma, de José Mourinho. A França conseguiu empatar ainda antes do intervalo, por Antoine Griezmann, também ele envolvido numa transferência mediática do FC Barcelona para o Atlético de Madrid.

A França alinhou com todas as suas estrelas, mas sofreu um revés aos 51 minutos, quando o central Jules Kounde viu o cartão vermelho por uma entrada duríssima sobre um adversário.

A seleção gaulesa mantém uma liderança confortável, com oito pontos, mais quatro do que o seu mais direto perseguidor, a Ucrânia, que esta quarta-feira também perdeu dois pontos, ao empatar 2-2 no Cazaquistão, num jogo em que se destacou o avançado do Benfica Roman Yaremchuk, com um grande golo, a inaugurar o marcador, logo aos dois minutos.

No grupo G, a Noruega empatou 1-1 com os Países Baixos, mas esteve na frente do marcador graças a um golo do avançado dos alemães do Borussia Dortmund Erling Haaland, aos 20 minutos, mas os holandeses empataram aos 37, por Davy Klaasen, médio do Ajax.

Noutro jogo importante para as contas do grupo, a Turquia, que lidera, empatou 2-2 em casa com a seleção de Montenegro, depois de estar a vencer por 2-0 ao fim de pouco mais de meia hora, permitindo que os montenegrinos recuperassem e chegassem ao empate aos 90+7 minutos, por Risto Radunovic.

Entretanto, a Letónia recebeu e venceu a congénere de Gibraltar por 3-1, em jogo do mesmo grupo, que é liderado pela Turquia, com 10 pontos, seguida dos Países Baixos, da Noruega e de Montenegro, todos com sete pontos, da Letónia, com quatro, e de Gibraltar, ainda sem qualquer ponto.

No grupo F, a Dinamarca confirmou o favoritismo, ao vencer na receção à Escócia 2-0, enquanto Israel foi golear às Ilhas Faroé 4-0 e a Áustria foi vencer à Moldávia 2-0.

Os dinamarqueses comandam o grupo, com 12 pontos, seguidos de Israel e da Áustria, ambos com sete, da Escócia, com cinco, das ilhas Faroé e da Moldávia, que têm um ponto apenas.

O jogo grande do grupo H, entre Rússia e Croácia, em Moscovo, terminou com um nulo, mas Malta aproveitou o fator casa para vencer Chipre por 3-0, enquanto a Eslovénia não o fez, ao ceder um empate caseiro a um golo, frente à Eslováquia.

O grupo é liderado pela Croácia, com sete pontos, os mesmos da Rússia, que segue em segundo lugar, seguidos da Eslováquia, com seis, e de Eslovénia, Malta e Chipre, todos com quatro pontos.