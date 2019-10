França vence na Islândia e Inglaterra adia apuramento com derrota

Hoje às 13:46 Facebook

A França conseguiu uma vitória importante, na sexta-feira, na Islândia, que a jogar em casa não perdia há seis anos. Um penálti assegurou a vitória dos gauleses.

A jogar contra uma equipa fechada, a França teve uma primeira parte desinspirada e apenas Griezmann, num remate, conseguiu assustar Halldorsson.

Na segunda-parte, principalmente através das iniciativas de Griezmann e Coman, os franceses conseguiram chegar com mais perigo à baliza contrária e foram premiados com um penálti a castigar uma falta sobre Griezmann. Giroud não perdoou e fez o 1-0, resultado com que acabaria o jogo.

França e Turquia, que se defrontam na próxima segunda-feira, estão bem lançadas para assegurar a qualificação no grupo H, no qual dividem a liderança, com 18 pontos.

Inglaterra perde e adia apuramento

No grupo A, a Inglaterra visitou a República Checa com o objetivo de carimbar, desde já, o apuramento, embora necessitasse de uma vitória em Praga.

O jogo começou favorável para os ingleses, com uma grande penalidade convertida por Harry Kane, só que Jakub Brabec e o recém-lançado Zdenek Ondrasek operaram a reviravolta para os checos, que igualaram o adversário com 12 pontos, embora tenham mais uma partida disputada.