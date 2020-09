França vence na Suécia pela margem mínima

JN Ontem às 22:24 Facebook

Twitter

Partilhar

A França ganhou este sábado, em Solna, à Suécia, por 1-0, no outro encontro do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, dividindo o comando com Portugal, que venceu a Croácia, por 4-1.

Numa partida muito morna e com poucas oportunidades de perigo para gauleses e suecos, valeu a inspiração do avançado francês do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, para desequilibrar e, pouco antes do intervalo (41 minutos), marcar o único tento da partida.

Já a terminarem os descontos, Antoine Griezmann falhou uma grande penalidade.

Com este resultado, a França faz os mesmos três pontos de Portugal, que tem mais golos marcados.

A Suécia é o próximo adversário de Portugal na Liga das Nações, já na próxima terça-feira, num desafio marcado para as 19.45 horas, em Solna.