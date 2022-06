França volta a deslizar e empata na Croácia

André Bucho Ontem às 23:24 Facebook

Depois da derrota com a Dinamarca, campeões do Mundo deixam escapar mais dois pontos.

Na reedição da final do Mundial de 2018, Croácia e França empataram a uma bola em encontro da segunda jornada da Liga das Nações. As duas seleções entraram com o pé esquerdo na competição e voltaram a deixar escapar pontos, num encontro muito disputado onde o empate acaba por se justificar. O equilíbrio foi tão grande no encontro que as equipas quase terminaram empatadas... no número de passes completos: 531 da Croácia contra 532 da França.

Os gauleses, que deixaram no banco nomes como Mbappé ou Benzema, chegaram à vantagem aos 52 minutos por intermédio de Rabiot, que concluiu uma bela jogada coletiva, assistido por Ben Yedder. Os croatas responderam e chegaram ao golo num lance confuso. O árbitro assinalou um fora-de-jogo depois de uma queda na área da França, mas depois de revisão do VAR verificou-se que a posição do jogador croata era legal e, assim, assinalou a grande penalidade, convertida por Kramaric aos 83 minutos e que valeu um ponto.

No outro jogo do grupo 1, a Dinamarca venceu a Áustria em Viena, por 2-1, e lidera a tabela classificativa com seis pontos, mais três que os austríacos. A partida fica marcada por ter arrancado mais de uma hora depois da hora agendada, consequência de um problema na iluminação do estádio.

Na Liga B, empate entre Islândia e Albânia a uma bola. Na Liga C, Bielorrússia e Azerbaijão não saíram do nulo, enquanto o Cazaquistão trouxe três pontos da viagem à Eslováquia, triunfando pela margem mínima. A última divisão, Liga D, viu a Letónia bater o Liechtenstein por 1-0 e um empate sem golos entre Andorra e Moldávia.