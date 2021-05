Francês dirige o Portugal-Itália do Europeu de sub-21

JN/Agências Hoje às 18:40 Facebook

O árbitro francês François Letexier vai apitar o encontro entre Portugal e a Itália, dos quartos de final do Europeu de sub-21, esta segunda-feira, dia 31 de maio, no Estádio Stozice, em Ljubljana.

O juiz, de 32 anos e internacional desde 2017, vai ter como assistentes os compatriotas Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, enquanto o também francês Jérôme Brisard desempenhará as funções de quarto árbitro, numa prova sem recurso ao sistema de videoárbitro (VAR).

François Letexier irá apitar o terceiro encontro na fase final do campeonato da Europa de sub-21 de 2021, depois de já ter estado presente na vitória de Portugal sobre a Inglaterra (2-0), em 28 de março, também em Ljubljana, em duelo da segunda jornada do Grupo D.

O árbitro gaulês dirigiu 26 jogos esta época, incluindo um na Liga dos Campeões e mais três na Liga Europa, um dos quais a receção vitoriosa do Benfica aos belgas do Standard de Liège (3-0), em 29 de outubro de 2020, a contar para a segunda ronda do Grupo D.