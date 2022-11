Francês Lucas Hernández operado com sucesso ao joelho direito

JN/Agências Hoje às 10:03 Facebook

O futebolista internacional francês Lucas Hernández foi operado com sucesso ao joelho direito em ​​​​​​​Innsbruck, na Áustria, depois de se ter lesionado com gravidade no Mundial 2022, informou o Bayern Munique.

"Após a sua rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, Lucas Hernández foi operado com sucesso hoje à noite em Innsbruck, pelo professor Christian Fink", referiu o clube do jogador.

Na mesma nota, o Bayern Munique adianta que o defesa vai iniciar a recuperação nos próximos dias, já em Munique.

O tipo de lesão de Hernandez implica um afastamento prolongado dos relvados, no mínimo de seis meses, que coloca o jogador fora das opções do Bayern Munique para o resto da temporada, que se retoma após o Mundial no Catar.

Lucas Hernández foi titular no primeiro jogo da França no Mundial, no triunfo por 4-1 diante da Austrália, mas acabou por sair logo aos 13 minutos, devido a esta lesão grave, sendo substituído pelo seu irmão Théo Hernández, jogador do AC Milan.