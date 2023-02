Francesa que surpreendeu em Wimbledon vence no W40 Porto de ténis

JN Hoje às 19:14 Facebook

Harmony Tan qualificou-se, esta quinta-feira, para os quartos-de-final do W40 Porto, ao derrotar a croata Lea Boskovic em três sets, pelos parciais de 6-2, 1-6 e 6-0. Dupla portuguesa eliminada em pares, devido a lesão.

A tenista francesa Harmony Tan qualificou-se, esta quinta-feira, para os quartos-de-final do W40 Porto, ao derrotar a croata Lea Boskovic em três sets, pelos parciais de 6-2, 1-6 e 6-0. Tan, atual 142.ª do ranking WTA e terceira cabeça-de-série na nesta primeira prova na cidade invicta, saltou para a ribalta tenistíca na edição do ano passado do torneio de Wimbledon, quando surpreendeu e derrotou a norte-americana, Serena Williams, recordista de Grand Slams.

Na próxima ronda, a gaulesa, de 24 anos terá pela frente a romena Jaqueline Cristian, quinta favorita e 161.ª do Mundo, que se desembaraçou de Daniela Vismane (Letónia), por 7-5 e 6-2.

Nos restantes duelos do dia o destaque vai para a eliminação prematura da primeira cabeça-de-série, a helvética Ylena In-Albon, derrotada por Ekaterine Gorgodze, da Geórgia. Já a francesa Chloe Paquet voltou a vencer, desta feita com menos problemas que na jornada anterior, afastando a espanhola Lucia Cortez Llorca, por duplo 6-2. A sua adversária de amanhã será a italiana Lucrezia Stefanini, que eliminou Maria Bondarenko, por 6-1 e 7-6.

Na variante de pares, a dupla portuguesa composta pelas irmãs Francisca e Matilde Jorge foi obrigada a abandonar a competição devido a uma lesão na coxa esquerda de Francisca Jorge, que a vai obrigar a uma paragem de pelo menos 15 dias. Assim, a suiça Ylena In-Albon e a grega Valentini Grammatikopoulou avançam para as meias-finais, onde vão medir forças com a dupla formada pela luxemburguesa Yanina Wickmayer e pela suíça Celine Naef, vencedoras do duelo ante a dupla Kazionova e Koklina, por 6-0 e 6-4. Na outra semifinal defrontam-se Alice Robbe (França) e Tara Wurth (Croácia) frente a Mariana Drazic (Croácia) e Sapfo Sakellaridi (Grécia).