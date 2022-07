Francesco Bagnaia, piloto de MotoGP, sofre acidente de viação sob efeito de álcool

JN/Agências Ontem às 23:32 Facebook

Francesco Bagnaia (Ducati), que compete no MotoGP, Mundial de Velocidade em motociclismo, revelou, esta terça-feira, que sofreu um acidente de viação em Ibiza, na madrugada de terça-feira, tendo acusado positivo no teste de alcoolemia.

"Na segunda-feira à noite estava em Ibiza com os meus amigos numa festa durante este intervalo sem corridas de MotoGP. Comemorámos juntos a minha vitória em Assen [nos Países Baixos]. Ao sair da discoteca, por volta das 03:00, acabei com as duas rodas dianteiras numa vala de uma rotunda sem envolver outros veículos ou pessoas", contou o piloto transalpino, nas redes sociais.

O atual quarto classificado do Mundial de Velocidade lamentou "o erro que não deveria ter cometido", assegurando ter aprendido a lição.

"O controlo de alcoolemia realizado pela polícia determinou que eu bebi mais do que a lei espanhola permite. Lamento muito o que aconteceu. Foi um erro que não deveria ter cometido. Peço desculpas e garanto que aprendi a minha lição. Nunca fiques atrás do volante se tiveres bebido álcool. Obrigado", acrescentou Bagnaia.

O Mundial de Velocidade de motociclismo é liderado pelo francês Fábio Quartararo (Yamaha), com 172 pontos e 21 de vantagem sobre Aleix Espargaró (segundo), enquanto Miguel Oliveira segue no 10.º lugar, com 71 pontos.