Franceses conquistam europeu de longboard em Espinho

Edouard Delpero e Alice Lemoigne sagraram-se campeões europeus de longboard da WSL, em Espinho. Os portugueses João Dantas e Raquel Bento foram quinto classificados.

O favoritismo confirmou-se e, no dia de todas as decisões, depois de um sábado dedicado às rondas inaugurais, a festa foi francesa no Longboard Pro Espinho. Em masculinos, Delpero, grande destaque do evento, ultrapassou o norte-americano Tony Silvagni, nas meias-finais, vencendo o duelo com 15,94 pontos contra 13,16. Na final, o francês levou a melhor sobre o compatriota Benoit Carpentier, com 16,67 pontos, com duas ondas na casa da excelência (8,67 e 8) e conquistou o quarto título europeu.

Em femininos, Alice Lemoigne disputou a final frente a Zoe Gaspiron, depois de vencer a espanhola Carlota Jauregi. No momento da decisão, a francesa venceu por 1,30 pontos de diferença: 8,67 contra 7,37.

O português João Dantas foi o único a conseguir chegar aos quartos-de-final, onde foi derrotado precisamente pelo campeão, ainda no sábado. Sebastião Maia, Bruno Grandela e Nicolau Filipe perderam na ronda inaugural, enquanto Diogo Gonçalves, António Dantas e Luís Cruz ficaram pela 2.ª ronda.