Franceses garantem que PSG quer Sérgio Conceição

A Imprensa francesa dá conta, este sábado, de alegados contactos do Paris Saint-Germain para contratar o treinador Sérgio Conceição que, recorde-se, tem um vínculo válido com o F. C. Porto até 2024.

De acordo com o jornal Le Parisien, o interesse do clube gaulês em Conceição "reacendeu-se" nas últimas horas, situação à qual não será alheio o facto de o PSG ter desistido do alemão Julian Nagelsmann.

Sérgio Conceição já trabalhou no campeonato francês, ao serviço do Nantes, clube que deixou para, em 2017/18, iniciar a aventura no F. C. Porto, tendo conquistado, desde então, três campeonatos nacionais, três Taças de Portugal, três Supertaças Cândido de Oliveira e uma Taça da Liga.

O PSG continua à procura do sucessor de Christophe Galtier e, além de Conceição, também Thiago Motta estará a ser equacionado na capital francesa.

Caso decida avançar para a contratação do treinador português, os parisienses poderão ter de desembolsar qualquer coisa como 18 milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão de Sérgio Conceição.