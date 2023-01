Francisca e Matilde Jorge eliminadas do W40 Porto

JN Hoje às 20:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Apesar da boa réplica oferecida, as tenistas portuguesas Francisca e Matilde Jorge, foram eliminadas na primeira ronda do quadro principal do W40 Porto I, no Monte Aventino, perante adversárias mais experientes.

Com um começo pouco auspicioso, Francisca Jorge permitiu que a romena Alexandra Ignatik, 171.ª do Mundo, liderasse o embate com autoridade, e, só quando perdia por 4-1, é que a portuguesa (depois de assistida na coxa esquerda), mostrou o seu real valor, reduzindo para 4-5 num primeiro set repleto de peripécias.

Francisca acabou por permitir que a romena fechasse o primeiro parcial por 6-4, mantendo o domínio na segunda partida, que fechou por 6-2. Ignatik tem agora como adversária, nos oitavos-de-final, a suíça Susan Bandecchi, com a helvética a aproveitar a "rodagem" feita no qualifying para alcançar novo triunfo na estreia do quadro principal. A vítima foi a jovem croata Tara Wurth, 186.ª do ranking, num encontro muito disputado, como demonstram bem os parciais de 2-6, 6-4 e 6-3.

PUB

Já Matilde Jorge, a mais nova das irmãs que dominam o panorama tenístico português, não tinha tarefa fácil ante a primeira cabeça-de-série, a suíça Ylena In-Albon, 123.ª da classificação mundial, e, com um primeiro set equilibrado (6-4 para In-Albon), deixou bons indicadores para a presente temporada. Ainda sem o ritmo necessário para contrariar tenistas desta envergadura, Matilde Jorge foi menos assertiva na segunda partida e perdeu por 6-1.

Nos restantes encontros da primeira ronda disputados nos singulares, a ucraniana Daria Snigur superou a francesa Lucie Nguyen Tan (6-2 e 6-4), a lucky loser espanhola Lucia Cortez Llorca aproveitou da melhor maneira a segunda oportunidade concedida e derrotou a grega Valentini Grammatikopoulou, por 6-4 e 6-2. A suíça Celine Naef superiorizou-se a Anastasia Gasonova (4-6, 6-4 e 6-3) e a francesa Alice Rame bateu a chilena Daniela Seguel, por 6-3 e 7-5.