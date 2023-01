Francisca e Matilde Jorge estreia-se no W40 Porto

JN Hoje às 20:01 Facebook

Já é conhecido o quadro principal de singulares desta primeira prova do W40 Porto, em ténis, que tem como palco os courts cobertos do Complexo Desportivo do Monte Aventino.

Assim, Francisca Jorge, atual 304.ª do ranking WTA, tem como adversária na estreia a romena Alexandra Ignatik, oitava favorita e 171.ª da hierarquia mundial, enquanto a sua irmã Matilde terá que bater-se com a primeira cabeça-de-série, a suíça Ylena In-Albon, 123.ª do Mundo.

Nos restantes duelos da primeira ronda, a outra portuguesa em prova, Maria Garcia, joga a continuidade com a georgiana Ekaterine Gorgodze, enquanto Urszula Radwanska, tem pela frente a letã Daniela Vismane.

A italiana Lucrezia Stefanini, segunda pré-designada e que surge nesta prova no lugar 141.º da classificação WTA, tem como oponente a experiente tenista turca Pemra Ozgen, ao mesmo tempo que Harmony Tan, terceira cabeça-de-série, vai tentar ultrapassar a compatriota Alice Robbe, proveniente da fase de qualificação.

A ucraniana Daria Snigur, quarta favorita, defronta a gaulesa Lucie Nguyen Tan, Jaqueline Adina Christian, quinta jogadora mais cotada esta semana na cidade invicta, joga com a francesa Emeline Darton e, a norte-americana Louisa Chirico tem encontro marcado com Sofya Lansere.

Na variante de pares, a dupla composta pelas irmãs Jorge é a formação mais cotada no quadro, e, por isso mesmo, está isenta na primeira ronda. As vimaranenses vão aguardar pelo desfecho do embate entre Valentini Grammatikopoulou (Grécia)/Ylena In-Albon contra as francesas Emeline Dartron e Lucie Nguyen Tan, para ficarem a conhecer as suas oponentes nos quartos-de-final.