Francisca Martins e Ana Monteiro nas finais de Barcelona

Francisca Martins terminou, esta quarta-feira, em 4.º lugar na final A dos 400 livres, no denominado Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, em Espanha. A nadadora do Foca Quinta da Lixa registou 4.11,25 numa prova em que o triunfo foi para a canadiana Ella Jansen com 4.08,28.

De recordar que Francisca Martins bateu o recorde nacional domingo no Mare Nostrum Canet-en-Roussillon (França) com 4.08,77, ficando a menos de um segundo do de assegurar presença nos Jogos de Paris 2024 com a marca exigida em 4.07,90.

Ainda nesta quarta-feira, Ana Catarina Monteiro terminou em 6.º lugar na final A dos 200 mariposa. A nadadora do Fluvial Vilacondense registou 2.10,89 minutos. O melhor tempo foi para Lana Pudar (Bósnia e Herzegovina) com 2.08,36. De manhã, nas eliminatórias a portuguesa, recordista nacional com 2.08,03 de 2018, assegurou o segundo tempo com 2.11,85.