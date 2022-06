Francisca Nazareth: "Em termos técnicos posso ser melhor do que os homens"

Aos 19 anos, Francisca Nazareth já ganhou dois campeonatos nacionais pelo Benfica e espera viver uma experiência no estrangeiro. A única futebolista agenciada por Jorge Mendes estuda gestão e assume a pele de jogadora do futebol de rua, onde recolheu toda a imprevisibilidade.

Como surgiu a paixão pelo futebol?

De forma natural. Desde a barriga da minha mãe que tenho essa paixão. Há um parque, atrás de minha casa, onde joguei sozinha, por vezes com o meu pai, amigos e desconhecidos. Na escola tinha um grupo de quatro amigos e foi com eles que comecei a dar os primeiros passos. Enquanto a minha irmã brincava com bonecas, eu tinha esta paixão.



Que histórias recorda?

Jogava futsal, num esquema misto, embora fosse a única menina, e sei que foi a melhor coisa que fiz. Participávamos em torneios e havia sempre o prémio de melhor jogador e marcador. Costumava ganhar o de melhor jogador. No jogo não facilitavam e sempre escutei as outras equipas a dizer "dá pau na miúda". Ainda hoje acho que os homens ficam chateados quando perdem com as meninas.



Mas foi aquele contexto que lhe deu um "apelido"?

Gosto que reconheçam que tenho futebol de rua. O jogo tem uma estratégia, regras e um treinador. Mas prefiro fugir um pouco à regra e jogar contra a parede, fintar as pedras, as pessoas e meter-me com elas... Isso deu-me imprevisibilidade. Ouço treinadores dizer não faças isso, mas às vezes tiro um coelho da cartola.



Tem algum traço próprio?

Não tenho nenhuma finta, mas há tempos fiz dois golos a fazer uma roleta. E ouvi vários comentários a dizer que a roleta devia passar a chamar-se "Kika". Até a compararam a Zidane.

Gostava de jogar no estrangeiro?

Sempre vi no futebol uma vertente divertida. Só que as coisas chegaram a um ponto que passou a ser a prioridade. O Benfica é o clube do meu coração e comecei e acabarei aqui, mas gostava de ter uma experiência no estrangeiro.