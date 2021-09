Francisca Veselko sagra-se campeã nacional de surf pela primeira vez

JN/Agências Hoje às 14:31 Facebook

A jovem Francisca Veselko garantiu, esta quinta-feira, a conquista do título nacional de surf, que consegue pela primeira vez aos 18 anos, dada a desistência anunciada da número dois do "ranking" português, Carolina Mendes, da final.

Carolina Mendes, bicampeã em 2016 e 2017, vai falhar o campeonato de Peniche, de 16 a 18 de setembro, que encerra a Liga feminina de surf, entregando o título à bicampeã nacional de sub-18, que assim junta a estes galardões o absoluto.

Mendes vai participar na etapa inaugural do circuito mundial de qualificação para a Liga Mundial, na Califórnia, e falha a prova final, em que Veselko teria de chegar à final, ou esperar que a adversária não vencesse, para consumar o título.

A última surfista a fazer o pleno sub-18 e absoluto foi a olímpica Teresa Bonvalot, que venceu o nacional em 2014, 2015 e em 2020, altura em que sucedeu a outra atleta olímpica, Yolanda Sequeira.

A jovem de Carcavelos chega ao título sem vencer qualquer etapa até aqui, mas atingindo sempre as finais e nunca ficando abaixo do terceiro lugar, mostrando-se "muito feliz com esta conquista".

"Embora não tenha vencido qualquer etapa, acabei por ser premiada pela regularidade que mostrei ao longo do ano", explicou, citada em comunicado.