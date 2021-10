Francisco Benitez: "A cidadania benfiquista está bem viva e não voltará a adormecer"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 04:57 Facebook

O líder da lista B congratulou Rui Costa pela vitória nas eleições do clube encarnado e fez um balanço positivo da campanha eleitoral.

"O dia de hoje é uma enorme vitória dos benfiquistas, uma vez mais, o recorde de participação num ato eleitoral foi batido. É sinal que a cidadania benfiquista está bem viva e não voltará a adormecer. Congratulo Rui costa pela eleição. Assumo a derrota, mas que esta se fez de pequenas conquistas. O 'Servir o Benfica' sempre defendeu o voto físico e que as eleições não se realizassem num dia útil. Continuaremos o que sempre fomos: um grupo de sócios informado, vigilante e participativo na vida ativa do Benfica. Agradeço a todos os que me acompanharam nestas últimas semanas", afirmou o candidato, salientando que Rui Costa "merece todo o seu respeito".

Rui Costa obteve, na madrugada deste domingo, uma vitória expressiva no ato eleitoral que levou 40 115 sócios às urnas da Luz, superando o recorde estabelecido no ano passado. Resultados oficiais foram divulgados já depois das 3.30 horas de domingo, depois de uma segunda contagem dos votos.

O antigo jogador é o novo líder máximo do universo benfiquista, depois de garantir uma vitória expressiva (84,5%) sobre Francisco Benitez (12,2%), nas mais concorridas eleições da história do clube. O antigo maestro da Luz foi aprovado por larga maioria dos sócios, sucedendo a Luís Filipe Vieira na Direção e, por inerência, no comando da SAD. Votos em branco ou nulos atingiram os os 3,3%.