Francisco Benitez: "Vieira fez mais coisas más, mas também teve boas"

Francisco Benitez, líder da lista B e do movimento "Servir o Benfica", aposta na transparência, tradição democrática e ambição desportiva, em contraciclo com um clube que, nos últimos anos, acredita ter sido gerido com opacidade e pouca cultura democrática. Um caminho do qual não isenta Rui Costa, rival no ato eleitoral de sábado, e a quem acusa de ter sido "conivente, cúmplice ou, então, distraído" durante a gestão de Luís Filipe Vieira, que, diz, com a prisão apagou as coisas boas que fez no clube.