Francisco Cabral e Luís Faria eliminados no qualifying do Maia Open

Quadro principal arrancou esta segunda-feira e conta com sete portugueses.

Francisco Cabral e Luís Faria foram eliminados na última ronda do qualifying do Maia Open I. Logo no arranque da jornada, Francisco Cabral (956.º ATP) desistiu devido a problemas físicos no pé esquerdo quando perdia por 6-3 e 2-0 com o italiano Simone Roncalli (586.º e segundo cabeça de série).



Logo a seguir foi a vez de Luís Faria (774.º) seguir o mesmo caminho, depois de ter desperdiçado várias oportunidades (7-5 e 6-3) frente ao espanhol Miguel Damas (763.º).

Com estes resultados, a representação portuguesa no quadro principal de singulares do Maia Open I ficou reduzida aos sete jogadores que ainda se vão estrear: Gastão Elias, Nuno Borges, João Domingues, Gonçalo Oliveira, Tiago Cação, Pedro Araújo e Duarte Vale.

O Maia Open é o primeiro de dois torneios consecutivos do ATP Challenger Tour organizados pela Federação Portuguesa de Ténis com o apoio da Câmara Municipal da Maia.