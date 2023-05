Francisco Cabral falha final de pares em Bordéus

JN/Agências Hoje às 15:15 Facebook

O português Francisco Cabral e o brasileiro Rafael Matos falharam a qualificação para a final do torneio de pares de Bordéus, ao perderem com a dupla francesa Sadio Doumbia/Fabien Reboul, nas meias-finais do Challenger.

O par luso-brasileiro, segundo cabeça de série desta variante do torneio francês em terra batida, foi derrotado com relativa facilidade por Doumbia e Reboul, terceiros pré-designados, em dois sets, por 6-3 e 6-4, após uma hora e 16 minutos de confronto.

Cabral, que atingiu pela sexta vez consecutiva as meias-finais, é o maior especialista português em pares, ocupando o 55.º lugar do ranking mundial nesta variante, tendo jogado em Bordéus pela primeira vez ao lado de Matos, 35.º classificado na hierarquia e também número um brasileiro.