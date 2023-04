Francisco Cabral nas meias-finais de pares do torneio de Banja Luka

JN/Agências Hoje às 13:45 Facebook

O português Francisco Cabral qualificou-se para as meias-finais do torneio de Banja Luka, ao vencer, ao lado do cazaque Aleksandr Nedovyesov, os tenistas franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul, em dois sets.

No seu torneio de estreia enquanto par, Cabral e Nedovyesov impuseram-se à consolidada dupla francesa, que joga habitualmente junta, com os parciais de 7-6 (7-5) e 6-1, em uma hora e 31 minutos.

O portuense de 26 anos, que está a jogar com o sétimo parceiro diferente em 2023, qualificou-se pela terceira vez esta temporada para as meias-finais de um torneio ATP, depois de ter atingido essa fase no Estoril Open, com Nuno Borges, e no Rio de Janeiro, com o argentino Horácio Zeballos.

Nas "meias" do torneio bósnio, Cabral e Nedovyesov vão defrontar os vencedores do duelo entre os belgas Sander Gille e Joran Vliegen e os sérvios Nikola Cacic e Miomir Kecmanovic, respetivamente campeões e "vices" do Estoril Open.

Gille e Vliegen foram mesmo os responsáveis por eliminarem Francisco Cabral e Nuno Borges nas meias-finais do único torneio ATP disputado em Portugal, quando defendiam um inédito título conquistado no ano anterior.