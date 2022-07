JN/Agências Hoje às 17:57 Facebook

O tenista Francisco Cabral somou o segundo título em pares - depois de ter triunfado no Estoril Open com Nuno Borges - ao lado do bósnio Tomislav Brkic. A dupla sagrou-se campeã do torneio de Gstaad, na Suíça

No jogo do título a parelha luso-bósnia bateu o neerlandês Robin Haase e o austríaco Philip Oswald por duplo 6-4, numa hora e 12 minutos, em encontro disputado na Roy Emerson Arena.

Com este triunfo o tenista português ascendeu ao 49.º lugar do ranking mundial de pares