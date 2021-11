Francisco Chaló é o novo treinador do Trofense

Arnaldo Martins Hoje às 14:43 Facebook

Técnico, de 57 anos, volta ao futebol português depois de uma experiência ao comando do Paradou, da Argélia. Estreia-se frente ao Leixões

A administração do Trofense já escolheu o sucessor de Rui Duarte no comando técnico. Francisco Chaló, sabe o JN, é o escolhido e prepara-se para assumir a liderança de uma equipa que segue no 14.º lugar da Liga 2.

Francisco Chaló irá estrear-se frente ao Leixões, precisamente o último clube que treinou em Portugal, há três anos. Depois da experiência em Matosinhos, o técnico trabalhou na Argélia, no banco do Paradou. Chaló volta ao ativo numa liga que conhece bem e onde já treinou clubes como Feirense, Penafiel, Covilhã e Académico de Viseu.

O Trofense, que subiu na última época ao segundo escalão, não ganha há três jornadas (duas derrotas e um empate) e nesse período também não marcou qualquer golo.