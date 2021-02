Francisco Conceição: Admiração por CR7 na estreia na "Champions"

Hoje às 09:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Francisco Conceição entrou nos minutos finais do F. C. Porto-Juventus (2-1), estreando-se na Liga dos Campeões com apenas 18 anos e dois meses. No final, mostrou toda a admiração que nutre por Cristiano Ronaldo, numa momento cuja imagem se tornou viral e que o próprio filho de Sérgio Conceição partilhou nas redes sociais.

Os abraços que Cristiano Ronaldo trocou com Pepe, Sérgio Oliveira e Sérgio Conceição tiveram repercussão, mas não tanto como o cumprimento entre o craque da Juventus e Francisco Conceição, no final da partida. A imagem que assinalou esse momento tornou-se viral e até Francisco Conceição a partilhou nas histórias do Instagram.

O momento prolongou-se com Cristiano Ronaldo a dar uma palmada no rosto de Francisco e o jovem a retribuir o gesto, embora no peito de CR7. Uns comentaram que se tratou de uma passagem de testemunho e outros notaram a curiosidade de o estilo de jogo do jovem portista ser comparado ao de Messi, que luta há mais de uma década com o agora jogador da Juventus pelo título de melhor do Mundo.

Considerações à parte, certo é que a vida de Francisco Conceição levou um forte abanão em menos de uma semana. No sábado, estreou-se pela equipa principal do F. C. Porto, no dérbi com o Boavista (2-2), tendo sido decisivo na conquista de um ponto, apesar de ter "oferecido" várias chances para os dragões vencerem a partida. Já esta quarta-feira, estreou-se na Liga dos Campeões e logo nos oitavos de final da prova, ficando ligado à primeira vitória da história, do F. C. Porto sobre a Juventus.

Contudo, também inscreveu o seu nome no livro dourado dos dragões, tornando-se no segundo jogador mais novo a ser lançado pelo F. C. Porto na principal prova de clubes da UEFA. Com 18 anos e dois meses, Francisco ultrapassou o brasileiro Anderson (18 anos e cinco meses) e ficou apenas atrás de Rúben Neves (17 anos e sete meses).

Como o F. C. Porto não fez qualquer contratação na janela de mercado de inverno, Francisco Conceição acabou por ser o único reforço da equipa principal, ao ser promovido da equipa B neste período. O jovem esquerdino só foi inscrito na lista B da UEFA na antevéspera do jogo com a Juventus.

Falta agora perceber se Francisco se vai estrear a jogar fora de casa pelo F. C. Porto já na segunda-feira, frente ao Marítimo, no Funchal. E, claro, se num futuro mais longínquo vai atingir os patamares de qualidade que muitos lhe perspetivam.