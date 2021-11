Francisco Conceição com lesão no ombro direito

JN/Agências Hoje às 16:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O extremo do F. C. Porto Francisco Conceição, dispensado da seleção nacional de sub-21, tem "uma lesão no ombro direito" e fez apenas "tratamento e ginásio", no regresso esta quarta-feira aos treinos dos dragões, após dois dias de folga.

O clube informa que o avançado passou a constar no boletim clínico, depois de ter sido dispensado na segunda-feira da seleção portuguesa de sub-21, que disputará dois jogos com o Chipre, de qualificação para o Euro2023.

O F. C. Porto regressou apenas esta quarta-feira aos treinos, após a vitória de domingo na visita ao Santa Clara (3-0), na Liga Portugal, e prepara a receção ao Feirense, da Liga Portugal 2, para os 16 avos de final da Taça de Portugal, a 20 de novembro.

Na sessão, o técnico Sérgio Conceição já contou com o central Marcano em treino integrado condicionado, enquanto Wendel e Matheus Uribe, também a recuperarem de lesões, continuam com o estatuto de "treino condicionado".

De fora, ao serviço das respetivas seleções, estão Diogo Costa e Pepe (Portugal), João Mário, Vítor Ferreira e Fábio Vieira (Portugal sub-21), Nanu (Guiné-Bissau), Mbemba (RD Congo), Zaidu (Nigéria), Marko Grujic (Sérvia), Luis Díaz (Colômbia) e Corona (México).

A equipa portista volta a treinar na quinta-feira, em sessão agendada para as 10.30 horas, no centro de estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia.