Francisco Conceição disponível, Vitinha continua ausente

A Seleção Nacional sub-21 realizou, esta terça-feira, no Complexo Desportivo da Covilhã, o segundo treino do estágio competitivo que inclui um jogo de preparação com a Geórgia.

Francisco Conceição, que já integrou o grupo sem limitações, foi a grande novidade do segundo dia de trabalho. Rui Jorge ainda não pôde contar com Vitinha, que continua de fora a contas com uma lombalgia.

O médio Afonso Sousa foi o porta-voz da Equipa das Quinas na habitual conferência de imprensa diária e salientou a importância desta semana de trabalho.



"Todos os estágios são positivos para implementar algumas coisas que às vezes não conseguimos trabalhar em tão pouco tempo. Para além disso, é um prazer de todos estar aqui, seja em que estágio for. Também vai dar para saber mais sobre a Geórgia, que estará na fase final do Europeu, assim como conhecer novos jogadores, o que é sempre importante. Temos de aproveitar os estágios todos para convencermos o mister que merecemos continuar cá e estar na lista final do Europeu", referiu.