Francisco Conceição e a estreia pelo F. C. Porto: "Há momentos que ninguém pode apagar"

O jogador deixou, este domingo, uma mensagem nas redes sociais depois de se ter estreado pela equipa principal dos azuis e brancos.

O último jogo com o Boavista (2-2), no Estádio do Dragão, vai ficar para sempre na memória de Francisco Conceição. O jovem avançado, filho de Sérgio Conceição, estreou-se pela equipa principal dos azuis e brancos e esteve em destaque ao ter sofrido uma grande penalidade que podia ter dado vantagem aos azuis e brancos no marcador - que Sérgio Oliveira falhou - e foi na recarga de um remate do português que Evanilson fez o terceiro golo dos dragões.

Francisco Conceição deixou uma mensagem nas redes sociais a abordar a estreia, destacando que, apesar do resultado, "há momentos que ninguém pode apagar".

"É difícil descrever um momento tão especial para mim, o cumprir de um sonho... A minha estreia pela equipa principal do F. C. Porto! Agradeço a todos os que contribuíram para este momento, mas principalmente a todos os meus colegas de equipa que me têm ajudado todos os dias. É uma mistura de sentimentos, porque não conseguimos a vitória pela qual tanto lutámos, mas há momentos que ninguém pode apagar e este ficou marcado na minha vida. Vamos continuar a lutar por este símbolo até ao fim! É só o começo, juntos", escreveu.