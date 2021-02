Francisco Conceição e o "sonho de menino cumprido"

JN Ontem às 23:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O extremo Francisco Conceição, de 18 anos, nunca mais vai esquecer tudo o que viveu nesta última semana. No sábado passado estreou-se pela equipa principal do F. C. Porto frente ao Boavista e esta quarta-feira debutou na mais do que desejada Liga dos Campeões ante a Juventus. Dois sonhos concretizados em apenas quatro dias.

E se no dérbi portuense ficou um amargo de boca pelo empate e pelo golo anulado que daria o triunfo à equipa azul e branca - e que bela imagem a filho e pai abraçados -, frente à Juventus o filho do treinador Sérgio Conceição pôde festejar a vitória (2-1) dos dragões.

Um dia depois de ter jogado os primeiros minutos na prova europeia, o jovem craque assinalou o momento tão simbólico numa partilha nas redes sociais.

"Estreia na Champions League. Grande trabalho de toda a equipa nesta primeira parte da eliminatória. Mais um sonho de menino cumprido! #FC85", escreveu o extremo, numa postagem no Twitter, acompanhada de duas fotos do momento em que entrou para o lugar de Sérgio Oliveira.