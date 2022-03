Francisco Conceição em Alcochete: "Festejava os golos do F. C. Porto no quarto"

JN Hoje às 18:44 Facebook

Avançado recorda os tempos em que representou o Sporting e garante: "Mal tive a oportunidade de vir para o clube que amo, decidi logo vir para o F. C. Porto".

Dragão de berço, Francisco Conceição representou o Sporting antes de ter a oportunidade de se mudar para o clube do coração, mas muitas das melhores lembranças que guarda dos tempos passados em Alcochete, na academia leonina, são em azul e branco.

"Tenho a felicidade de ter nascido portista, mas no início da minha carreira as coisas encaminharam-se para jogar num clube rival. Normalmente, estava sempre no meu quarto, tranquilo, e via sozinho os jogos do F. C. Porto. Acompanhava os jogos e festejava os golos sozinho no meu quarto", disse o extremo, em entrevista à revista "Dragões", recordando a altura em que se mudou para o Dragão.

"Mal tive a oportunidade de vir para o clube que amo, e pelo qual a minha família é fanática, decidi logo vir para o F. C. Porto. Foi quando o meu pai deixou a França e eu estava na Academia do Sporting, mas o F. C. Porto já tinha demonstrado interesse em contar comigo. Isso tornou o processo mais fácil e decidi vir. Felizmente correu tudo bem", conta.

A relação com o pai, que também é o treinador, foi outro dos temas aprofundados na conversa.

"É um grande orgulho e uma felicidade enorme poder ser treinado pelo meu pai, mas sei distinguir os dois papéis e ele também. Exigência dele? Só faz com que possamos evoluir cada vez mais. É nessa exigência que conseguimos crescer, tornar-nos melhores e mais fortes", salientou.