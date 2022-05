Rodrigo Conceição, jogador do Moreirense, é irmão do avançado do F. C. Porto Francisco Conceição.

Após o apito final do Moreirense-Chaves, que ditou a descida de divisão da equipa de Moreira de Cónegos, Francisco Conceição foi avistado nas bancadas em lágrimas. O avançado do F. C. Porto é irmão de Rodrigo Conceição, defesa da formação orientada por Sá Pinto.

Veja as imagens: