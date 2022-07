Francisco Conceição está seguro no F. C. Porto e vai renovar

Nuno A. Amaral Hoje às 22:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Extremo portista já entrou no último ano de contrato, mas vai assinar em breve por cinco temporadas, seguindo o exemplo de Gonçalo Borges. Estágio dos dragões no Algarve segue a todo o gás

Francisco Conceição é um dos jogadores do plantel portista que já entraram no último ano de contrato, mas a renovação será uma realidade a curto prazo. O esquerdino, de 19 anos, está bem seguro no Dragão e, a exemplo do que aconteceu com Gonçalo Borges, cujo novo vínculo foi oficializado ontem, a SAD azul e branca prepara-se para lhe colocar em cima da mesa um contrato de cinco anos, com cláusula de rescisão na ordem dos 50 milhões de euros.

Durante as últimas semanas, chegaram aos gabinetes do Dragão alguns sinais do interesse de clubes estrangeiros no jovem extremo, mas o cenário de uma transferência na atual janela de mercado está, ao que o JN conseguiu apurar, totalmente posto de parte.