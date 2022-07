Francisco Conceição já brilha pelo Ajax

Ajax encerrou a pré-temporada com um empate (1-1) frente ao Almere City, da segunda divisão, e destacou, nas redes sociais, um lance de Francisco Conceição, contratado neste mercado ao F. C. Porto por cinco milhões de euros

No lance em questão, o extremo, de 19 anos, recebe uma bola longa, já dentro de área, e depois utiliza aquela que é a a sua melhor arma: o um contra um. Após tirar três adversários do caminho, remata perto do poste direito do guarda-redes adversário.

Francisco Conceição era uma das principais esperanças dos dragões, tendo realizado 33 jogos, na temporada passada, com três golos e três assistências.

Veja também os melhores momentos do empate entre Ajax e Almere: