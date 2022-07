Francisco Conceição liberta-se do peso do pai e sai para o Ajax

Neerlandeses pagam a cláusula de cinco milhões e garantem o extremo do F. C. Porto, por cinco épocas. Estigma de ser filho do treinador levam Francisco Conceição a preferir emigrar.

Francisco Conceição vai deixar os dragões e assinar, por cinco épocas, pelo Ajax. O campeão dos Países Baixos paga a cláusula de rescisão do futebolista português, fixada em cinco milhões de euros.

O filho do técnico Sérgio Conceição é o segundo jogador do F.C. Porto a sair, neste defeso, pelo valor da multa rescisória, após a venda de Vitinha ao PSG (41,5 milhões de euros).