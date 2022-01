Francisco Conceição lidera "rebelião" dos miúdos-maravilha

JN Hoje às 11:44 Facebook

Avançado portista entra na lista restrita dos jovens que se têm destacado nas últimas semanas, de acordo com o jornal "Marca". Braguista Miguel Falé também faz parte.

Os últimos tempos foram propícios à aparição, nuns casos, ou reaparição, noutros, de vários jovens jogadores que, imediatamente, deixaram marca. Os jogos das taças e as ausências devido à covid-19 apresentaram o contexto ideal para estes futebolistas se reivindicarem e, quem sabe, garantir mais minutos nos próximos tempos.

Da lista preparada pela "Marca", consta Francisco Conceição, que se destaca por ser, entre todos os eleitos, o futebolista "com mais minutos". A publicação refere que o extremo "parecia ter perdido protagonismo" no F. C. Porto, algo que o golo ao Estoril, que consumou a reviravolta épica e garantiu a liderança isolada dos dragões na Liga. Para além disso, também se enaltece a queda de Francisco Conceição para aparecer em momentos decisivos: "Os golos (2) e as assistências (3) com a equipa principal chegaram sempre nos últimos instantes". "É um agitador brutal", sentencia a "Marca".

Francisco Conceição não é, contudo, o único português que merece honras. O braguista Miguel Falé, 17 anos, também está entre as futuras estrelas, provando que "o Braga continua a fabricar talentos", com o avançado a juntar-se a nomes como Roger e Francisco Moura. A "Marca" dá conta das duas titularidades seguidas de Miguel Falé e da assistência para Ricardo Horta.

Francisco Conceição e Miguel Falé estão na mesma lista de "miúdos maravilha" que começam a dar nas vistas no Manchester City, no Paris Saint-Germain, no Chelsea, no Bayern Munique ou no Liverpool.

Eis os outros craques:

KAIDE GORDON

Clube: Liverpool

Posição: Avançado

Idade: 17 anos

PAUL WARNER

Clube: Bayern Munique

Posição: Médio

Idade: 16 anos

LUCAS COPADO

Clube: Bayern Munique

Posição: Avançado

Idade: 18 anos

LEWIS HALL

Clube: Chelsea

Posição: Defesa

Idade: 17 anos

XAVI SIMMONS

Clube: PSG

Posição: Médio

Idade: 18 anos

ÉDOUARD MICHUT

Clube: PSG

Posição: Médio

Idade: 18 anos

COLE PALMER

Clube: Manchester City

Posição: Avançado

Idade: 19 anos