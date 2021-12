Francisco Conceição mais perto do regresso

O extremo do F. C. Porto Francisco Conceição está mais perto de regressar às opções de Sérgio Conceição, depois de ter sido declarado como apto para efetuar treino condicionado. Cláudio Ramos está 100% recuperado de lesão

Fora das opções dos dragões há três partidas (V. Guimarães, Portimonense e Atlético de Madrid), o atacante de 18 anos está cada vez mais perto de consumar o regresso aos relvados, em jogos oficiais, depois de ter passado à fase de "treino condicionado", e por isso acredita-se que dentro de poucos dias poderá ser dado como apto para voltar às convocatórias do treinador portista. Contudo, Francisco Conceição não deverá fazer parte da lista para o jogo contra o Braga, este domingo.

Cláudio Ramos, lesionado desde inícios de novembro, já teve o ok do departamento médico e, apesar de ainda não ter somado qualquer minuto em 2021/22, poderá ser novamente chamado, assim que Conceição o entenda.

O único atleta que ainda consta no boletim médico é o espanhol Ivan Marcano, que continua a efetuar tratamento à entorse sofrida no tornozelo direito.

Amanhã, véspera de receber o Braga, a equipa azul e branca tem agendada uma última sessão de treino, no Olival, a partir das 10:30, seguindo-se, pelas 12:00, a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o treinador Sérgio Conceição.

O F. C. Porto lidera a Liga, com 35 pontos, os mesmos do segundo colocado Sporting, enquanto os bracarense seguem em quarto, com 25.