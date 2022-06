Francisco Conceição mostra dotes do irmão mais novo

JN Hoje às 16:19 Facebook

Que a família Conceição respira futebol por todos os poros, desde o pai Sérgio aos filhos Sérgio, Rodrigo, Moisés e Francisco, já não é novidade para ninguém. Mas parece que os dotes se estendem também ao elemento mais novo, José, de apenas 7 anos.

O técnico do F. C. Porto tem cinco filhos, todos rapazes: Sérgio, 25 anos, defesa do Estrela da Amadora, Rodrigo, 22, defesa emprestado pelos dragões ao Moreirense, Moisés, 21, avançado dos sub-23 do Leixões, Francisco, 19, avançado da equipa principal dos azuis e brancos, e José, 7, o único que não está ligado ao futebol.

Ou melhor dizendo, o único que ainda não tem um clube, mas a ver pelos dotes que já mostra ter para a bola, apesar da tenra idade, não deve tardar muito a seguir as pisadas do progenitor e dos irmãos e ingressar num clube.

Depois de ter participado ativamente na festa do título e da conquista da Taça de Portugal dos portistas, junto do pai e do irmão, de quem não largou a mão, o filho mais novo do treinador virou estrela de um vídeo partilhado por Francisco nas redes sociais.

Num momento descontraído entre os dois irmãos, que estão de férias com os pais, ambos surgem à beira-mar a dar toques na bola e José acompanha bem Francisco, mostrando que o desporto-rei também lhe está nos genes.

Como se, fazendo parte da família que faz, fosse possível ter outro ADN a correr-lhe nas veias.