Francisco Conceição no Ajax e Lewandowski no Barcelona

JN Hoje às 20:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O jovem avançado português deixa o Dragão para rumar ao campeão dos Países Baixos, por cinco milhões de euros. Chelsea e PSG também se reforçam, enquanto Diogo Leite ruma à Bundesliga.

F. C. Porto: Francisco Conceição está de saída do Dragão e vai rumar ao Ajax. O jovem avançado, filho do treinador Sérgio Conceição, vai emigrar pela primeira vez e aceitou a oferta do campeão neerlandês. A transferência vai render aos cofres do F. C. Porto cinco milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão.

Barcelona: Robert Lewandowski é a nova estrela de Camp Nou. O avançado polaco foi anunciado, este sábado, como a mais recente contratação do Barça, que pagará cerca de 50 milhões de euros ao Bayern Munique pela transferência. Aos 33 anos, Lewandowski ruma à Catalunha e coloca um ponto final na ligação de oito anos com o campeão alemão.

Manchester United: Os "red devils" têm quase tudo acertado para assegurarem a contratação do defesa Lisandro Martínez, que, assim, vai deixar o Ajax. O acordo entre os dois clubes está praticamente feito e renderá 55 milhões de euros ao clube neerlandês.



Chelsea: Depois de Sterling, os "blues" anunciaram a contratação do central Koulibaly. O defesa senegalês deixa o Nápoles e ruma à Premier League, cumprindo a profecia do que lhe previam um futuro num dos grandes do futebol europeu. Os valores da transferência rondam os 40 milhões de euros.

Arsenal: Zinchenko pode seguir o caminho de Gabriel Jesus e trocar o Manchester City pelo Arsenal. Os dois clubes já terão chegado a um princípio de acordo para a concretização da transferência por valores à volta dos 30 milhões de euros, faltando agora que os "gunners" e o jogador cheguem a acordo.

PUB

Bayern Munique: Cristiano Ronaldo voltou a ser descartado pelos responsáveis do Bayern Munique e é improvável que o futuro do avançado português passe pelo campeão alemão. "Tenho um grande respeito por Cristiano Ronaldo, pela sua carreira e pelos seus sucesso, mas, mais uma vez: nunca esteve e não está nos nossos planos", disse Hasan Salihamidzic, diretor desportivo dos bávaros.

Union Berlim: Diogo Leite vai prosseguir a carreira na Bundesliga. O central português foi oficializado como reforço do Union Berlim, novamente por empréstimo do F. C. Porto. O acordo entre os dois clubes estabelece que o clube alemão fica com opção de comprar, a exercer até ao final da época. Na época passada, Diogo Leite esteve cedido ao Braga.

Paris Saint-Germain: Hugo Ekitike é a mais recente contratação do campeão francês. Através de um comunicado, o PSG informa que o avançado, de 20 anos, é reforço para o plantel agora liderado por Christophe Galtier, por empréstimo do Stade Reims, num negócio que inclui uma opção de compra. Na época passada, Ekitike marcou 10 golos em 24 jogos na liga francesa.