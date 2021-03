Francisco Conceição: "Ser o mais jovem a marcar deixa-me muito orgulhoso"

JN Ontem às 23:19 Facebook

O extremo Francisco Conceição afirmou, esta quarta-feira, estar "muito orgulhoso" por se ter tornado no jogador mais jovem de sempre a marcar pela seleção nacional de sub-21, ao apontar o terceiro golo na vitória de Portugal sobre a Suíça (3-0).

"Ser o mais jovem a marcar deixa-me muito orgulhoso, mas não penso muito nisso", salientou o jogador do F. C. Porto, que ao 18 anos e três meses superou o recorde de Hugo Viana (19 anos e quatro meses), voltando o foco para a seleção: "Prefiro realçar o trabalho de toda a equipa nestes três jogos e a passagem à próxima fase".

E sobre a partida com a formação helvética, o extremo realçou que "foi uma exibição muito boa e um jogo muito bem conseguido". "Conseguimos uma excelente vitória, que é inteiramente justa por aquilo que fizemos nas duas partes, e demonstrar em todos os jogos a nossa qualidade. Penso que merecemos esta passagem aos quartos de final".

Francisco Conceição explicou qual a chave do sucesso: "O trabalho em equipa fez com que conseguíssemos estas três vitórias sem sofrer golos. Todos juntos demonstrámos que somos muito fortes. A partir de agora, o nosso objetivo é ir jogo a jogo e pensar no que podemos fazer para ultrapassar o próximo adversário. Não adianta estarmos a pensar mais à frente se não conseguirmos vencer o jogo seguinte".

E complementou: "Ao longo desta competição fomos mostrando que os portugueses têm muita qualidade e que, se acreditarmos em nós, poderemos conquistar grandes coisas".