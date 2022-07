Francisco Conceição vai jogar no Ajax

Avançado está de saída dos dragões e prepara-se para representar a formação neerlandesa

Francisco Conceição está de malas aviadas para os Países Baixos e prepara-se para vestir a camisola do Ajax. O JN confirmou junto de uma fonte do clube azul e branco que a transferência está perto de se concretizar e o jogador deve viajar esta tarde para Amesterdão.

Ao fim de época e meia na equipa A do F. C. Porto, onde foi treinado pelo pai, Francisco Conceição prepara-se para a primeira experiência no estrangeiro com o objetivo de evoluir longe da pressão inerente a ser orientado por Sérgio Conceição.

O futebolista chegou a avaliar uma proposta de renovação, mas acabou por decidir rumar aos Países Baixos.

Na última época, Francisco foi utilizado em 33 jogos, tendo somado três golos e três assistências.