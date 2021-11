Francisco Conceição: "Vamos mostrar que temos raça de dragão"

JN Hoje às 17:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Avançado mostrou confiança numa temporada de sucesso para os portistas e recordou alguns momentos marcantes na curta carreira. Golo de Kelvin também continua bem presente.

Francisco Conceição acredita que 2021/22 será uma época vitoriosa para o F. C. Porto. Em entrevista à revista "Dragões", o jovem extremo portista, filho do treinador Sérgio Conceição, garantiu compromisso e empenho na busca de troféus.

"Vamos dar tudo o que estiver ao nosso alcance, já esta época, para conquistarmos todas as vitórias que queremos, ou seja, ganhar todas as competições em que estamos inseridos. Vamos mostrar a todos que merecemos e que temos raça de Dragão", salientou o internacional sub-21 português.

A entrevista serviu ainda para Francisco Conceição dar asas ao seu "portismo", recuando uns anos para confidenciar o melhor momento vivido como adepto: o golo de Kelvin ao Benfica, que haveria de decidir o título de campeão de 2012/13.

"Se não me engano, estávamos a ver esse jogo em casa. Claro que, como portistas que somos, todos, lá em casa, foi uma enorme alegria e um momento marcante para todos", recordou.

Mais tarde, já no campo, Francisco Conceição juntou mais dois momentos que dificilmente esquecerá.



"Prefiro ficar com o momento da minha estreia, com a felicidade que foi concretizar o sonho de me estrear pelo F. C. Porto no Estádio do Dragão. Guardo-o na minha memória. Só faltaram mesmo os adeptos. Senti aquele nervosismo normal, antes de entrar, mas quando entrei abstraí-me de tudo. É um momento marcante na minha carreira que nunca mais vou esquecer. Foi um misto de emoções, de muita alegria por me ter estreado, mas de alguma tristeza e frustração por não termos conseguido a vitória", disse.

O sonho ficaria, finalmente, completo mais tarde.

PUB

"Além da minha estreia, guardo também o primeiro jogo com os adeptos na bancada. Foi o concretizar de mais um sonho, poder jogar perante os adeptos, porque também era um deles ainda há bem pouco tempo", completou.