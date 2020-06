Francisco Dias da Silva reconduzido como presidente do Gil Vicente

JN/Agências Hoje às 01:21 Facebook

Francisco Dias da Silva foi reeleito, esta quinta-feira, presidente do Gil Vicente, da Liga, para o triénio 2020-2023, ao recolher 1304 votos sem oposição nas eleições realizadas no Estádio Cidade Barcelos.

De acordo com o novo líder da Mesa da Assembleia-Geral (MAG), Rui Gomes, foram registados ainda 33 votos brancos e 20 nulos, num universo de 199 votantes, que reconduziram o empresário para um terceiro mandato à frente do emblema de Barcelos.

Francisco Dias da Silva, de 71 anos, que reassumiu a presidência do Gil Vicente em maio de 2017, após uma passagem inicial na temporada 1989/90, manteve a confiança no presidente-adjunto Cândido Correia e nos 'vices' Pedro Ribeiro (pelouro financeiro), Francisco Silva (futebol profissional e instalações), o padre Marco Gil (ação social) e Jorge Dias (formação).

Já Pedro Magalhães substitui João Lopes na pasta do património, Sérgio Carvalho sobe a vice-presidente do futebol feminino e Avelino Silva passa a vice-presidente para as relações públicas, por troca com Rui Gomes, que rende Fernando Sineiro na Mesa da Assembleia-Geral, enquanto Nelson Dias continua a liderar o Conselho Fiscal.

O empresário sucedeu ao atual presidente honorário António Fiúza, que decidiu encerrar um ciclo de 13 anos à frente dos galos, marcados pelo "caso Mateus", que culminou com a reintegração administrativa do Gil Vicente na elite esta época.