Francisco Geraldes foi assaltado mas promete ajudar ladrões

O jogador do Rio Ave ficou sem uma prancha de surf após o carro ter sido assaltado durante a noite, em Vila do Conde. Depois de apelar aos ladrões que lhe devolvam o objeto, até se prontificou a ajudá-los se estes precisarem de "comida ou medicamentos"

Depois de, na noite passada, ter sido alvo de um assalto, em Vila do Conde, ficando sem uma prancha de surf que estava no carro, o futebolista do Rio Ave utilizou as redes sociais para dar conta do sucedido, e, com humor, fazer um apelo aos ladrões que lhe devolvam o objeto.

"Para quem me assaltou o carro durante a noite, tenho duas considerações: 1) Levaram uma prancha metade branca, metade verde, que até tem o meu nome. Se estiver em algum site para venda, eu compro. 2) Os senhores quebraram o confinamento. Podiam ter esperado. Acho injusto para todos os outros assaltantes que estão a cumprir escrupulosamente as regras de confinamento. Uns podem assaltar e outros não", escreveu Geraldes numa primeira publicação.

De seguida, o médio do Rio Ave publicou uma fotografia do seu carro com a mala aberta, dizendo que o vai deixar assim durante 24 horas para que a prancha seja restituída, tendo posteriormente, publicado uma nova foto, com uma tábua de passar a ferro, dizendo que será alternativa para surfar caso não lhe devolvam a prancha.

Depois dos textos com mais humor, Francisco Geraldes publicou uma nova mensagem, em tom mais sério, onde até se comprometeu a ajudar os ladrões caso estes lhe tenham subtraído a prancha por necessidade de comida ou medicamentos.

"Agora a sério. Se isto foi feito por extrema necessidade, para pagar contas, medicamentos ou comida, peço que me contactem diretamente. Dificilmente a vão conseguir vender [a prancha]. Eu comprometo-me a ajudar no que for preciso", escreveu o jogador

Certo é que, até ao momento, não há sinal que a prancha de surf de Francisco Geraldes tenha sido devolvida.