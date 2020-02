Francisco J. Marques acusa Vieira de "burlar" os benfiquistas

Vasco Samouco Ontem às 23:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O diretor de comunicação do F. C. Porto comentou a relação empresarial entre o presidente benfiquista e José António dos Santos, "o maior acionista individual da SAD do Benfica".

Francisco J. Marques acusou, esta terça-feira, Luís Filipe Vieira de "crime" e de "burlar" os benfiquistas, ao comentar a notícia de que o presidente das águias tem um projeto individual com o maior acionista da SAD do Benfica.

"O senhor Luís Filipe Vieira é presidente da SAD do Benfica e o senhor José António dos Santos vai comprando ações e torna-se o maior acionista individual da SAD do Benfica. Depois, o senhor Vieira lança uma OPA sobre as ações e isso geraria um lucro considerável", referiu o diretor de comunicação do F. C. Porto no programa Universo Porto - da bancada.

"Eles não se conhecem, mas são sócios. Isto é burlar os benfiquistas. Isto é promiscuidade. Escondem e não prestam informação. É crime. Ganhem vergonha", acrescentou Francisco J. Marques.