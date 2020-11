Francisco J. Marques ataca árbitro do Marítimo-Benfica

JN Ontem às 22:06 Facebook

Francisco J. Marques, diretor de Comunicação do F. C. Porto, comentou esta noite de segunda-feira a arbitragem de Manuel Mota no Marítimo-Benfica e acusando-o de transformar um aparente penálti contra o Benfica numa bola "no rabo" de um adversário.

"E foi assim que Manuel Mota terminou o jogo na Madeira, ao assinalar rabo do jogador do Marítimo para não marcar mão do jogador do Benfica. É assim lá se limpou o que pareceu um penálti, mas que a SportTV ainda não mostrou repetição", escreveu na rede social Twiter, logo após o final da partida na Madeira, que resultou no triunfo das águias sobre os insulares, por 2-1.

Com o triunfo, o Benfica ultrapassou o F. C. Porto na classificação, estando em terceiro lugar, com os mesmos pontos do Braga, a quatro do líder Sporting, e com mais dois que os dragões.