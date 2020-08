Francisco J. Marques atira-se à polícia: "Enquanto agridem adeptos, o assassino de Ficini está em liberdade"

JN Hoje às 13:36 Facebook

O diretor de comunicação do F. C. Porto criticou, este sábado, a atuação policial durante os festejos azuis e brancos da conquista da Taça de Portugal.

Numa publicação no Twitter, Francisco J. Marques exibiu uma fotografia da intervenção policial realizada, este sábado à noite, em Coimbra, durante a disputa da Taça de Portugal, entre Benfica e F. C. Porto, e fez uma alusão ao caso do atropelamento mortal de Marco Ficini, junto ao Estádio da Luz, em 2017.

"Enquanto a polícia agredia simples adeptos do F. C. Porto que só estavam a celebrar a dobradinha o assassino de Marco Ficini continua em liberdade. Luís Pina matou Ficini em abril de 2017, há mais de três anos. Mais respeito, por favor", escreveu.

De recordar que, durante confrontos entre adeptos do Sporting e do Benfica, antes do jogo que aconteceu a 21 de abril de 2017, Luís Pina, de 35 anos e com ligações à claque dos encarnados "No Name Boys", atropelou mortalmente Ficini, adepto dos leões.

Em março deste ano, o principal arguido no processo do atropelamento mortal afirmou que ficou "em pânico" depois de o seu carro ter sido atacado.

"Só me apercebi que estava muita gente já na rotunda. Foi lá que apareceram à frente do carro, tentei assustá-los, guinei, mas numa questão de segundos aconteceu a fatalidade", frisou, referindo que o seu carro tinha sido atacado com pedras e barras de ferro, pelo que só tinha visibilidade se estivesse "inclinado para o lado direito, por cima das mudanças".

A noite deste sábado, em que o F. C. Porto conquistou a Taça de Portugal, ficou marcada por uma intervenção policial realizada em Coimbra. Os desacatos verificaram-se logo a seguir ao segundo golo dos azuis e brancos, marcado por Mbemba.

Segundo relatos de presentes no local, a Polícia perseguiu os adeptos até ao Mototurismo do Centro e expulsou-os com recurso à violência.

"Estávamos aqui numa festa privada quando chegou um grupo de portistas identificado com símbolos dos Super Dragões", disse ao JN o presidente do Mototurismo do Centro, Ricardo Figueiredo. "Nem estávamos preparados e ainda tive de ir buscar bifanas, mas portaram-se sempre muito bem", acrescentou.

"Depois, apercebi-me de uma movimentação, mas não sei o que se passou", contou. "De seguida, aconteceu aqui a carga policial, mas sinceramente, não sei o que a originou. Aqui, com eles [adeptos do F. C. Porto] não houve problemas", acrescentou Ricardo Figueiredo.