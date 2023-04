Francisco J. Marques atira-se ao Benfica: "Instalou-se o pânico na Luz"

JN Hoje às 10:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Diretor de Comunicação do F. C. Porto diz que as críticas do Benfica à arbitragem são "prova de fragilidade".

No programa do Porto Canal, "Universo Porto da Bancada", Francisco J. Marques não poupou o Benfica pelo facto de ter começado a criticar os árbitros após a derrota de sábado em Chaves e negou que o F. C. Porto tenha condicionado a arbitragem com as declarações de Sérgio Conceição e Vítor Baía antes da jornada do passado fim de semana.

"Mais importante é olhar para este alarido que o Benfica resolveu fazer, que é a maior prova da sua fragilidade. Durante meses, as coisas corriam bem porque ganhava e beneficiava de alguns erros de arbitragem, que vamos acreditar que fazem parte do jogo, foi tendo uma vantagem importante. De repente soam as campainhas e esbracejam a lançar suspeitas para todos os lados. Depois dos erros no clássico de sexta-feira santa é, no mínimo, surpreendente que o Benfica venha queixar-se da arbitragem", afirmou o diretor de comunicação do F. C. Porto.

PUB

"Agora vieram acusar o F. C Porto de procurar condicionar a arbitragem. Qual foi o condicionamento? Sérgio Conceição disse que não pode haver dois pesos e duas medidas, e pediu que cada um dê o seu melhor. Qual é o condicionamento disto? Alguém consegue vislumbrar condicionamento? Depois, Vítor Baía disse que não queria que se repetissem erros que influenciam resultados. Mas isto condiciona alguém? Adultera alguma cosia? Não. Contribui positivamente e é um apelo para que todos estejam concentrados para que nas últimas jornadas não seja como em 2018/19, quando aconteceram uma série de erros que penalizaram muito o F. C. Porto", acrescentou.

"O que estamos a assistir esta semana é simples: instalou-se o pânico na Luz porque perceberam que aquilo está a cair como um castelo de cartas e estão a pedir auxílio à arbitragem. A arbitragem tem de decidir independentemente da cor das camisolas. É isso que desejamos. Há uma necessidade de salvar o Benfica do buraco onde está", disse ainda.