Francisco J. Marques: "Boaventura e Vieira têm gosto em ter má fama"

O diretor de comunicação do F. C. Porto comentou, esta terça-feira, no Porto Canal, umas imagens que correm nas redes sociais e mostram um alegado encontro entre o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e o empresário César Boaventura.

"As imagens que o Pedro Bragança mostrou são exatamente o que disse, não podemos vir dizer que César Boaventura não tem nada a ver com o Benfica, nem com o Luís Filipe Vieira, porque tem tudo a ver. É uma pessoa tóxica neste sentido", começou por dizer Francisco J. Marques, lembrando que o empresário "foi acusado em tribunal pelo Cássio" e que "Lionn disse à Polícia Judiciária que César Boaventura o tentou corromper para perder com o Benfica".

Posto isto, o diretor portista concluiu: "Parece que César Boaventura e Luís Filipe Vieira têm gosto em ter má fama. Foi uma cimeira com o patrocínio da Louis Vuitton? Temos de estar unidos, temos de apoiar a equipa técnica, equipa, direção, temos mais este mês e temos de apoiar".

Entretanto, na rede social Facebook, César Boaventura reagiu aos comentários de Francisco J. Marques, bem como ao comentador do Porto Canal que divulgou as imagens.

"Para além de furto de correspondência também gostava de ser como eu... Até hoje nunca fui condenado ou tão pouco chamado por qualquer processo, já esse senhor responsável por divulgação de correspondência furtada está mais entalado do que um troll... Pedro Braganca, continua na prostituição e deixa os homens com carater em paz!".