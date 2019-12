Francisco J. Marques contesta VAR no segundo golo do Benfica

Ontem às 23:48 Facebook

Foi através do Twitter que Francisco J. Marques, diretor de Comunicação do F. C. Porto, comentou, esta sexta-feira à noite, o polémico segundo golo do Benfica no Estádio do Bessa, então a permitir que as águias desfizessem o empate a um golo que se verificava. "Pedimos desculpa por esta interrupção, o VAR volta dentro de momentos", escreveu Francisco J. Marques, acompanhando a mensagem com uma imagem do lance, que aqui reproduzimos.

O encontro estava empatado a um golo quando o argentino Cervi, após cruzamento de Carlos Vinícius, introduziu a bola na baliza de Bracali, ficando os axadrezados a reclamarem uma falta sobre Marlon. O árbitro Jorge Sousa ficou à espera da decisão do vídeoárbitro, validando o golo depois de o lisboeta Hélder Malheiro não visto qualquer falta do argentino sobre o brasileiro.

Com o triunfo, o Benfica aumentou para cinco pontos a vantagem sobre o F. C. Porto, embora com mais um jogo que os dragões, que no domingo visitam o Belenenses, no Estádio Nacional, em Oeiras.